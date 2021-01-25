Министр науки заявил, что студенты скоро смогут вернуться на очное обучение

Как уточнил министр, эпидемическая ситуация во многих городах нашей страны позволяет вновь открыть двери университетов для студентов. Фальков выразил надежду, что после отдыха у молодых людей будет больше возможностей лично общаться со своими одногруппниками, пишет сайт «Утро.ру».

Ранее заместитель министра просвещения России Виктор Басюк сообщил, что вакцинация от коронавируса носит исключительно добровольный характер и непривитых учителей не станут отстранять от работы. Он добавил, что ведомство не занимается контролем и организацией вакцинации педагогов, потому что это задача региональной и местной власти. А задача министерства — обеспечить условия для «безопасной работы наших учителей».

При этом в городской администрации Новокузнецка рассказали, что местным учителям пригрозили отстранением от работы при отказе вакцинироваться.