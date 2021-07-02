Назван врио ректора ВШЭ

Бывший глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов назначен исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики. Он сменил на этом посту Ярослава Кузьминова, который руководил ВШЭ на протяжении 28 лет.

О назначении Анисимова исполняющим обязанности ректора ВШЭ на ученом совете в пятницу объявил министр образования РФ Валерий Фальков. Заседание транслируется на YouTube.

Анисимов с 2002 по 2013 год работал в ректорате МГУ имени Ломоносова. В 2013 году он стал исполняющим обязанности ректора в МАМИ. С 2016 года исполнял обязанности ректора Дальневосточного федерального университета. Спустя год премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил его ректором ДВФУ.

Об отставке Ярослава Кузьминова, занимавшего должность ректора ВШЭ с момента его создания, стало известного накануне. Кузьминов объяснил свое решение желанием больше времени уделять научной деятельности. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о награждении Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.