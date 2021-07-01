Бессменный ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов покинул свой пост

Бессменный ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов покинул свой пост. Он участвовал в создании вуза и возглавлял его более 28 лет. Об этом РИА «Новости» сообщили в вузе.

Кузьминов займет пост научного руководителя НИУ ВШЭ, сменив на этой должности бывшего министра экономики РФ Евгения Ясина, вместе с которым он создавал вуз. Ясин попросил, чтобы его освободили по состоянию здоровья. Он станет почетным научным руководителем вуза.

ВШЭ была основана в 1992 году по постановлению Егора Гайдара, который тогда исполнял обязанности главы правительства РФ. Это стало его последним распоряжением в этой должности. Ярослав Кузьминов тогда стал самым молодым ректором федерального университета в России. Он был одним из авторов реформы образования 1997 года, а также участвовал в работе над концепцией «Стратегия 2020» и многими другими реформами.

Больше Кузьминова на руководящем посту в ведущих российских вузах находятся только ректоры МГУ Виктор Садовничий и МГИМО Анатолий Торкунов.

Министерство науки и высшего образования РФ ранее запустил программу поддержки российских вузов «Приоритет-2030». Об этом сообщал RT.