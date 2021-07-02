Путин наградил экс-ректора ВШЭ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Ярослава Кузьминова, покинувшего пост ректора Высшей школы экономики, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Накануне стало известно, что Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ. Он руководил вузом на протяжении 28 лет. Теперь он займет должность научного руководителя вуза, сообщал RT.

Ученый совет НИУ ВШЭ ранее рассмотрел заявление Евгения Ясина, который попросил освободить его от должности научного руководителя по состоянию здоровья. Предполагается, что Ясин станет почетным научным руководителем вуза, писало РИА ФАН.

Новый ректор в ВШЭ может быть назначен уже в эту пятницу, сообщил «Интерфакс». По словам источника агентства, решение об этом примет правительство. Оно должно быть оформлено в виде официального документа за подписью премьер-министра.

Высшую школу экономику основали в 1992 году по постановлению Егора Гайдара, исполнявшего тогда обязанности премьер-министра. Кузьминов стал самым молодым ректором федерального вуза в стране.