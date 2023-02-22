Образование 22 февраля 2023, 17:52 Мишустин поручил правительству внести изменения в нормативную базу в рамках реформы образования Премьер-министр Мишустин: надо вернуться к традиционной системе высшего образования Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к правительству с просьбой в короткие сроки пересмотреть, внести изменения в образовательную нормативную базу в рамках поручения главы государства о возвращении к традиционной системе высшего образования в стране. Об этом сообщил ТАСС.

«Надо вернуться к традиционной для нашей страны системе подготовки специалистов в вузе. Для этого нужно в короткие сроки скорректировать соответствующую нормативную базу», — заявил он.

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Накануне президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости вернуться к традиционной системе высшего образования в России. Соответственно, студенты будут учиться от четырех до шести лет.

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После послания главы государства министр науки и высшего образования Валерий Фальков пояснил, что обучение в вузах страны по новой системе будет различаться в зависимости от специальности и потребностей работодателей. Например, обучение будущих инженеров, молекулярных биологов может занять пять или шесть лет.