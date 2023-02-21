Образование 21 февраля 2023, 17:48 Министр науки объяснил, как будет работать новая система образования в России Министр Фальков: срок учебы в вузах по новой системе будет зависеть от вида деятельности Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Длительность обучения в вузах по новой системе, которую предложил президент России Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием, будет различаться в зависимости от специальности и потребностей работодателей. Об этом РБК рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он пояснил, что к некоторым видам деятельности можно подготовить за четыре — четыре с половиной года, но есть и другие случаи.

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«Для сложных видов инженерной деятельности или <…> исследовательской деятельности, допустим молекулярного биолога, для работы в атомной отрасли, особенно инженеров, для управления сложными техническими системами требуется <…> пять или даже шесть лет», — отметил министр.

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По его словам, срок обучения будет зависеть от программы, в целом механизм будет гибким.

Кроме того, появится понятие «специализированное углубленное высшее образование» уровней магистратуры или ординатуры. И в магистратуру, и в ординатуру можно будет поступить бесплатно по конкурсу, причем право на это будут иметь все, кто получает основное или базовое высшее образование, рассказал Фальков. Он добавил, что сейчас бакалавры могут поступать бесплатно, а специалисты почему-то нет.

В аспирантуре будут готовить исследовательские кадры и вузовских преподавателей.

Новая система должна опираться на позитивный опыт советской системы и опыт последних десятилетий, подчеркнул Владимир Путин.