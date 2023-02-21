Важное 21 февраля 2023, 13:30 Путин предложил вернуть подготовку специалистов в российских вузах Президент Путин предложил вернуться к системе подготовки специлистов в вузах России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин предложил вернуться к базовой для России системе подготовке в вузах — обучение должно занимать от четырех до шести лет. Переход должен быть плавным, подчеркнул глава государства, оглашая послание Федеральному собранию.

Путин отметил, что в высшей школе «назрели существенные изменения»: нужен синтез лучшего, что было в советской системе, и опыта последних десятилетий.

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«Предлагается вернуться к традиционной базовой системе специалистов с высшим образованием, срок обучения может составить от четырех до шести лет», — произнес президент.

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Он добавил, что если профессия требует дополнительной подготовки, то человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Аспирантуру выделят в отдельный уровень профобразования, ее задачей будет готовить кадры для научной и преподавательской деятельности.

«Переход должен быть плавным, правительству и Госдуме потребуется внести значительные поправки, нужно все продумать, проработать до мелочей», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что у молодежи должны появиться новые возможности для качественного образования и трудоустройства, «а не проблемы».