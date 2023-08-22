Подмосковье 22 августа 2023, 14:13 «Едина и неделима». Мединский указал на рост интереса к истории РФ на фоне появления единого учебника Помощник президента Мединский: в России вырос интерес к истории страны Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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В интернете началась полемика вокруг единого учебника истории, который введут в России для старших классов, однако обсуждения лишь подогревают интерес к истории страны. На это указал глава межведомственной комиссии по историческому просвещению России, помощник президента Владимир Мединский на педагогическом форуме в Подмосковье.

«Конечно, интернет уже заполнен. Почти никто ничего не читал, но в интернете уже появилась полемика, даже какие-то фейковые страницы, которые все обсуждают. <…> На самом деле эта полемика — это неплохо, гораздо хуже было бы, если бы это событие не вызвало никакого интереса. Это означает, что интерес к истории в обществе есть, он растет», — отметил Мединский.

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Он констатировал, что разные точки зрения являются «неизбежными и нормальными», и признался, что вспомнил по этому поводу шутку: если бы Петр I был нашим современником, он издал бы указ о том, чтобы в каждый двор провести скоростной интернет, «дабы дурь каждого сразу видна была».

Владимир Мединский подчеркнул, что в центре обсуждения в итоге оказывается история России в советский и постсоветский периоды. По его словам, коллектив авторов исходил из того, что российская история «едина, последовательна и неделима», в ней нет «ошибочных, провалившихся периодов», а также таких, которые нужно зачеркивать или осуждать. Все происходящее «проистекает одно из другого».

«Если начать говорить о периоде с 1914 года по сегодняшний день <…> без заламывания рук, без надрыва, просто излагать факты, то буквально на глазах начинает меняться картина мира», — заметил помощник президента.

Он опроверг точку зрения о том, что учебники романтизируют советский период, и призвал относиться к фактам «с точки зрения историзма». Новые пособия ничего не замалчивают и не обеляют — анализировать и оценивать те или иные события предстоит уже ученикам вместе с учителями, заверил Мединский.

Он назвал историю самым интересным школьным предметом и указал на то, что она должна быть честной и в том числе рассказывать об ошибках, чтобы будущие поколения их не повторяли.