Образование 25 августа 2023, 12:41 Глава Минпросвещения назвал сроки перехода школ на единые учебники по всем предметам Кравцов: единые учебники по всем школьным предметам подготовят в 2025 году РИА «Новости»

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Единые учебники для школ по всем предметам подготовят до конца 2025 года, а полностью перейти на них образовательные учреждения должны через пять лет. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области, сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

Министр отметил, что единые учебники по всем предметам разрабатывают планомерно. Их внедрение позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства, пояснил Кравцов.

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«Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет», — сказал руководитель министерства просвещения.

Глава ведомства отдельно обратился к учителям истории. В ситуации, когда продолжается информационная война, а Запад пытается исказить правду и представить события в ложном свете, качественное историческое образование должно стать опорой, заявил министр.

Кравцов напомнил, что уже готов единый учебник истории для 10-х и 11-х классов. Он содержит два полностью синхронизированных курса — историю России и всеобщую историю, сообщил глава Минпросвещения. Учебник для 11-х классов поставят во все школы страны до 1 сентября, подытожил министр.