Как правильно выбрать рюкзак в школу: инструкция

Выбирая рюкзак, нужно обращать внимание на точку опоры. Если она будет неправильной, это чревато округлением грудного отдела. А сейчас у детей такое встречается часто.

«Очень важно, чтобы точка опоры вторая была где-то в районе крестца. И если это не крестец, а выше — тогда должна быть какая-то подкладка у портфеля в виде подушечек», — объясняет двигательный терапевт Артем Ранюшкин.

Если рюкзак подходит по размеру и по особенностям спинки, то точка опоры внизу, она избавляет ребенка от дополнительной нагрузки на поясницу. Однако, даже если вы выбрали правильный портфель по размеру, обязательно поговорите с ребенком, чтобы, как ни странно, он правильно его носил.

Даже если портфель будет по его размеру и по росту, в школе все крутые. И они лямки спускают таким образом, чтобы портфель оказался максимально низко Артем Ранюшкин двигательный терапевт

А чем ниже рюкзак, тем больше нагрузка на позвоночник. А теперь представим, что внутри еще пара учебников.

«Я потянул, у нас поехал сразу таз вперед. Для того, чтобы держать равновесие, ребенок сразу округляет сильнее плечи. Получается постоянная борьба, ребенок все время в напряжении. Отсюда перегибание коленных суставов, будет травмироваться каждый шаг, он будет причинять небольшой надлом», — предостерегает врач.

То же самое касается и детей постарше. Проблемы те же, но у многих уже запущенные.

Рюкзак для пяти-шестиклассников нужно искать тоже с нижним валиком. Таких ранцев в подростковом сегменте мало, зато часто можно встретить рюкзаки с мягкими стенками и днищем. В школу с таким ходить противопоказано, предупреждает Артем.

«К 3-4 классу — появление сутулости на фоне положения поясницы, рекруация коленных суставов — это переразгибание. И в зависимости от того, что у ребенка было с шеей до этого — возможно усугубление вальгусной деформации», — отметил двигательный терапевт Артем Ранюшкин.

Так что мягкие рюкзаки отложите для прогулок. А к выбору школьного подойдите со всей ответственностью, чтобы у рюкзака была подходящая, индивидуально подобранная форма и размер.