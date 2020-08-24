Дистанционного формата обучения в московских школах не будет. Ноу-хау придумали со звонками

С 1 сентября занятия в школах Москвы будут очными. Городские власти не намерены вводить дистанционные уроки ни по отдельным предметам, ни в каких-то конкретных учебных заведениях.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заметила, что работать школы будут очно. Ее слова привел оперштаб.

«С 1 сентября московские школы приступают к стандартной работе в очном режиме», — подчеркнула Ракова.

Она заметила, что дети из разных параллелей будут пересекаться между собой меньше — для этого создадут определенные условия и тем самым снизят риск распространения коронавируса. В том числе изменится привычный график начала уроков, а в школах откроют дополнительные входы с соблюдением мер безопасности — чтобы не допустить скопления детей у зданий по утрам.

Привычных звонков в школах не будет: уроки начнутся в разное время, как и перемены, и время приема пищи, которое окажется у каждого класса своим.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что 1 сентября школы откажутся от проведения общих линеек, сохранятся только локальные праздники для первоклассников, но с другими учениками они контактировать не будут.

За каждым классом закрепят отдельный кабинет — либо на день, либо постоянно, чтобы ученики не перемещались по школе. Исключением станут предметы, для которых требуется спецоборудование — физика, химия, технология и физкультура.

Ракова подчеркнула, что в каждой школе уже есть свои алгоритмы и графики, которые в скором времени доведут до сведения родителей.

Ранее о новом формате очного обучения школьников рассказали и в Московской области. Инициативу о разном графике учебы у ребят поддержали местные власти.