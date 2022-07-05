Количество иностранцев, подающих заявки на обучение в российских высших учебных заведениях, в последнее время увеличилось. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве образования и науки.

Ведомство уточнило, что в 2022 году заявки подали больше 83 тысяч человек, тогда как в 2020-м этот показатель равнялся 59 720.

«Сохранилась тенденция по увеличению заявок на получение российского образования на бюджетных местах», — добавили в Минобрнауки.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что, несмотря на выход России из Болонской системы образования, отечественные дипломы продолжают признавать за рубежом.

При этом в Минобрнауки подчеркнули, что отказ от Болонской системы не станет лейтмотивом возвращения к советским стандартам образования. Государство разработает новые стандарты обучения школьников и студентов.