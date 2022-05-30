Россия не вернется к советской системе образования

Россия вышла из Болонской системы образования. Представители Минобрнауки заявили, что этот шаг не приведет к возврату к советскому формату. Их слова привел ТАСС.

«Новая система высшего образования, которая должна прийти на смену Болонской, будет учитывать весь предыдущий опыт», — сообщили они.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков ранее заявил, что к болонской системе в России стоит относиться как к прожитому этапу. Эти его слова опубликовал RT 25 мая. Тогда Фальков также заявлял, что в России будет создана собственная уникальная система образования. По его словам, в ее основой станут «интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».

Также Фальков отмечал, что в последнее время ряд деятелей науки и образования выступал против болонской системы. В качестве примера он привел заявление ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего. Тот сказал, что именно специалитет позволяет выпускать профессионалов.