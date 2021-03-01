Самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ назвали в Подмосковье

Среди предметов, сдаваемых на ЕГЭ по личному выбору школьников, наиболее популярной в Подмосковье стала профильная математика. Следом идут обществознание и английский язык.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. В 2021 году, по ее словам, профильную математику сдадут свыше 22 тысяч ребят.

Обществознание напишут более 20 тысяч учеников, а экзамен по английскому языку пройдут восемь тысяч выпускников.

Ребята готовятся к предстоящим экзаменам. В этом году нас ждет ряд изменений в процедуре сдачи Ирина Каклюгина.

Например, досрочного периода ЕГЭ уже не будет. Не потребуется сдавать математику базового уровня — только профильную.

«Кроме того, все, кто не планирует продолжить обучение в вузе, должны сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Таких ребят у нас в регионе чуть более трех тысяч», — сообщила Каклюгина.

Она напомнила, что в этом году выпускники Подмосковья начнут сдавать ЕГЭ 31 мая. Это сделают 40 тысяч человек.

Ранее Каклюгина сообщила «360», что подать заявки на ОГЭ и ЕГЭ в регионе станет проще.