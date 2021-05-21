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    21 мая 2021, 17:45

    Флорист рассказал, как подобрать букет на последний звонок

    Алена Макаренко

    В подарок учителю лучше купить герберы разных сортов или ирисы. Выбрать букет для последнего звонка или выпускного помогла президент ассоциации российских флористов Валентина Сафронова, сообщил «ФедералПресс».

    Флорист рассказал, как подобрать букет на последний звонок

    «Основной критерий — стоимость. От нее стоит отталкиваться. А выпускной — это всегда затраты», — отметила флорист.

    Подойдут сезонные цветы, поэтому можно собрать букет сирени с разными добавлениями. А герберы и ирисы хороши тем, что еще не примелькались.

    Сейчас в магазинах можно подобрать цветы под любой формат, сказала Сафронова. Тем, кто хочет чего-нибудь экзотического, стоит взять цветы из ЮАР.

    Одноклассницам уместно подарить ландыши, так как это нежный и романтичный знак внимания. Учителям лучше не вручать букеты из роз или тюльпанов. Они уже могли приесться, а тюльпаны сейчас растут на каждой клумбе.

    Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников с окончанием школы. Глава региона поделился с ними формулой успеха.

    От родителей учеников одной из школ в Москве потребовали принести к последнему звонку по букетику для проводов выпускников. Ситуация дала повод для размышлений: а не пора ли менять традицию пышно отмечать выпускные?