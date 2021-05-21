Флорист рассказал, как подобрать букет на последний звонок

В подарок учителю лучше купить герберы разных сортов или ирисы. Выбрать букет для последнего звонка или выпускного помогла президент ассоциации российских флористов Валентина Сафронова, сообщил «ФедералПресс».

«Основной критерий — стоимость. От нее стоит отталкиваться. А выпускной — это всегда затраты», — отметила флорист.

Подойдут сезонные цветы, поэтому можно собрать букет сирени с разными добавлениями. А герберы и ирисы хороши тем, что еще не примелькались.

Сейчас в магазинах можно подобрать цветы под любой формат, сказала Сафронова. Тем, кто хочет чего-нибудь экзотического, стоит взять цветы из ЮАР.

Одноклассницам уместно подарить ландыши, так как это нежный и романтичный знак внимания. Учителям лучше не вручать букеты из роз или тюльпанов. Они уже могли приесться, а тюльпаны сейчас растут на каждой клумбе.

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