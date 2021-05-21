Воробьев поздравил подмосковных выпускников с последним звонком и поделился с ними формулой успеха

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников с окончанием школы. Глава региона поделился с ними формулой успеха.

«Жизнь — это борьба, и для того чтобы в ней победить, найти любимое дело, реализовать себя, нужно быть сильным и много работать, уметь общаться с людьми, строить отношения, стремиться узнать что-то новое. Всегда с улыбкой встречайте трудности и преодолевайте их. В этом и заключается формула успеха», — сказал Воробьев. Видео с поздравлением появилось в Instagram.

Губернатор Подмосковья отметил, что родители и сами выпускники запомнят этот последний звонок. Потому что это волнительный и одновременно очень радостный день.

«Каждый из вас имеет свои планы, думает о важных переменах, которые произойдут во взрослой жизни. Совсем скоро вы начнете свой новый путь, свободный и очень ответственный. Какую профессию вы бы ни выбрали, я желаю всегда встречать на пути людей, которые будут вас вдохновлять, у которых вы сможете учиться», — добавил губернатор.

Воробьев обратил внимание на то, что родители и учителя вложили много времени и сил для того, чтобы у детей все получилось. Близкие всегда рядом, переживают и заботятся, отметил глава региона. Он также поблагодарил их за поддержку, а выпускникам пожелал успехов на экзаменах, удачи, вдохновения и «всего самого доброго».