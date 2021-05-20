Пора цветочного принуждения. Некоторые школьные традиции давно пора поменять

От родителей школьников потребовали к последнему звонку принести по букетику для проводов выпускников. Возмущению мешает вылиться наружу лишь страх, что на детях потом отыграются. Но ситуация дала повод задуматься: а не пора ли менять традицию пышно отмечать выпускные? Тем более что есть пример благотворительной акции ко Дню знаний.

В одной из московских школ от родителей 5–10-х классов потребовали, чтобы каждый ребенок принес цветы на последний звонок. Идея организаторов праздника состояла в том, чтобы получился «живой коридор» для выпускников. Необязательно брать шикарный букет, хватит и по три цветка с одного школьника.

По доброй советской традиции обсуждать решения никто не предлагал — взрослых просто поставили перед фактом. А вездесущий родительский комитет закрепил мысль, разослав напоминания в мессенджере. Вот только оплачивать чужой «банкет», пусть и всего тремя цветочками, хочется далеко не всем.

Источник фото: телеканал «360»

Но идти на конфликт с педагогами родителям не хочется еще больше, чем платить за букеты. Некоторые честно признаются: боятся, что неповиновение скажется на отношении учителей и классного руководителя к детям. Хотя ранее в учебном заведении таких добровольно-обязательных инициатив себе не позволяли.

Частная инициатива

Юрист, руководитель юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов склонен думать, что подобные требования — нарушение прав учеников и родителей. Единственным исключением может быть устав школы, в котором подобные вещи указаны как обязанность, и, соответственно, ученик, поступающий в эту школу, принимает на себя обязательства их выполнять.

«Но я очень сомневаюсь, что в уставе школы или каких-то положениях подобное написано. Так что, скорее всего, это просто чья-то инициатива, не обязательная и не подлежащая к исполнению. Родители смело могут написать жалобу в произвольной форме в департамент образования города Москвы», — пояснил адвокат.

Также можно продублировать жалобу и на сайте школы — как правило, вышестоящие организации их мониторят. Но, разумеется, оставить сообщение анонимно не получится. Так что родителям придется выбрать: быть как все и согласиться на три цветочка или рискнуть защитить себя и своего ребенка от несправедливых требований.

Лишь этап пути

При этом упомянутая школа, как и многие другие, следует современным трендам. Например, до пандемии к 1 сентября родители скидывались сопоставимыми с ценой букета суммами и перечисляли их детскому дому. Отец одной школьницы вспомнил, как активно всех тогда агитировали за то, чтобы не тратить деньги на цветы, которые выкинут через пару дней.

Многие согласны с тем, что часть школьных традиций уже устарела и нуждается в обновлениях. Мама школьницы, певица, актриса и блогер Евгения Дидюля в разговоре с «360» согласилась с тем, что куда лучше перечислить деньги тем, кому они действительно могут помочь, а не устраивать «живой коридор» и кормить цветочный бизнес.

«Меня давно раздражают пышные празднования выпускных в школах. Люди свадеб не устраивают с таким размахом, с каким иногда проводят последний звонок! Родители дарят дорогие машины, покупают платья, короны из хрусталя только за то, что дети окончили школу. А без короны они бы ее не окончили?» — спросила певица.

Евгения Дидюля добавила, что у нее последнего звонка не было. Ребятам буднично выдали аттестаты в коридоре. Схватив «корочку», девушка сразу помчалась подавать документы на поступление в Оренбургский государственный колледж искусств имени Ростроповичей. Для Евгении и многих ее ровесников окончание школы было лишь этапом на пути в интересную взрослую жизнь.

Точечный массаж

Самым ярким примером того, что от пышного выпускного можно отказаться, стали ребята из гимназии в Пироте на юго-востоке Сербии. Они встретили последний звонок в футболках с надписью: «Твои 5 минут блеска — чья-то целая жизнь». А деньги, которые откладывались на торжество, передали трем семьям, в которых были тяжелобольные дети, пишет сайт Srbija.ru.

Вот только с момента этой истории прошло восемь лет. И хотя множество людей искренне восхищались добротой подростков, массовых примеров не последовало. В 2019 году на юге Казахстана выпускники школы имени Конаева аула Толе би Шуского района собрали деньги и купили детям с ограниченными возможностями подарки, пишет сайт Taraztv.kz.

В России самым громким случаем был одиночный демарш дочери Андрея Макаревича. Она с родителями решила, что лучше отметить выпускной в семейном кругу. А деньги, которые изначально планировали внести на празднование последнего звонка, отдать в хоспис, фонд Хаматовой или доктора Лизы.

Но такой «точечный массаж» не идет ни в какое сравнение с акцией «Дети вместо цветов». Однако не исключено, что ее популярность кроется в том, что школьники тут как раз ничем не пожертвовали. Деньги (заработанные) перечисляли родители, цветы (заслуженные) не получили учителя, а детишки остались при своих подарках и празднике в честь нового учебного года. И сомнительно, что кто-то рискнет у них отобрать выпускной.