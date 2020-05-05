Экзамены для девятиклассников могут отменить

Девятиклассников могут совсем освободить от итогового экзамена и аттестовать их по текущим оценкам. Об этом объявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«В отношении девятых классов принято решение пока, что итоговая аттестация состоится по двум предметам: русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов, и аттестация пройдет по текущим оценкам», — сказал Сергей Кравцов в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Кравцов также подчеркнул, что главное — это здоровье школьников. Поэтому экзамены будут проводиться только при полной уверенности, что все делается по рекомендациям Роспотребнадзора.

Что касается выпускников, то ЕГЭ в этом году должны начаться с 8 июня. В то же время Кравцов не исключил, что после 12 мая это решение может быть пересмотрено.

Пока что Минпросвещения и Рособрнадзор разрешили регионам самим определять основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике для девятиклассников. Но ОГЭ должны состояться в период с 1 июня по 31 июля. Экзамены по выбору для них в этом году проводиться не будут.