Выпускные экзамены сдадут более 114 тысяч подмосковных школьников. Самоизоляция не прервала подготовку

В этом году выпускные экзамены ждут 114 тысяч подмосковных школьников. В прошлом году их было меньше на шесть тысяч. Самоизоляция не мешает ребятам готовиться к выпускным испытаниям. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Глава ведомства уточнила, что из общего числа школьников Единый государственный экзамен сдадут почти 36 тысяч выпускников одиннадцатых классов, а государственную итоговую аттестацию пройдут 78 тысяч девятиклассников.

Подготовка к ЕГЭ и ГИА — в самом разгаре. Ребята, несмотря на самоизоляцию, готовятся к экзаменам.

«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией внесла свои коррективы в проведение выпускных экзаменов, но главное помнить, что ЕГЭ и ОГЭ обязательно будут. ГИА девятиклассники в этом году будут писать только по двум обязательным предметам — русский язык и математика. Сдача пройдет с 9 июня по 31 июля, точные даты определяются. ЕГЭ предварительно стартует 8 июня», — уточнила Каклюгина.

Ирина Каклюгина напомнила, что в Подмосковье в онлайн-режиме проходит традиционная акция «100 баллов для победы». Выпускники с наивысшим баллом по ЕГЭ рассказывают школьникам, как преодолеть волнение и хорошо подготовиться к экзамену.

Ранее подмосковное правительство поддержало запуск нового образовательного телеканала «МОЯ ШКОЛА в online». Он поможет старшеклассникам подготовиться к выпускным испытаниям.