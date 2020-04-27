    27 апреля 2020, 21:01

    Выпускные экзамены сдадут более 114 тысяч подмосковных школьников. Самоизоляция не прервала подготовку

    Алена Собкалова

    В этом году выпускные экзамены ждут 114 тысяч подмосковных школьников. В прошлом году их было меньше на шесть тысяч. Самоизоляция не мешает ребятам готовиться к выпускным испытаниям. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
    Выпускные экзамены сдадут более 114 тысяч подмосковных школьников. Самоизоляция не прервала подготовку

    Глава ведомства уточнила, что из общего числа школьников Единый государственный экзамен сдадут почти 36 тысяч выпускников одиннадцатых классов, а государственную итоговую аттестацию пройдут 78 тысяч девятиклассников.

    Подготовка к ЕГЭ и ГИА — в самом разгаре. Ребята, несмотря на самоизоляцию, готовятся к экзаменам.

    «Ситуация с новой коронавирусной инфекцией внесла свои коррективы в проведение выпускных экзаменов, но главное помнить, что ЕГЭ и ОГЭ обязательно будут. ГИА девятиклассники в этом году будут писать только по двум обязательным предметам — русский язык и математика. Сдача пройдет с 9 июня по 31 июля, точные даты определяются. ЕГЭ предварительно стартует 8 июня», — уточнила Каклюгина.

    Ирина Каклюгина напомнила, что в Подмосковье в онлайн-режиме проходит традиционная акция «100 баллов для победы». Выпускники с наивысшим баллом по ЕГЭ рассказывают школьникам, как преодолеть волнение и хорошо подготовиться к экзамену.

    Ранее подмосковное правительство поддержало запуск нового образовательного телеканала «МОЯ ШКОЛА в online». Он поможет старшеклассникам подготовиться к выпускным испытаниям.