10 июня 2022, 13:06
Дополнительный курс истории России появится в школах
Министр Кравцов сообщил о планах ввести в школах дополнительный курс по истории России
Минпросвещения России рассмотрит возможность введения в старших классах школ дополнительного курса по истории России. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По его мнению, это предложение является своевременным.
«Можно ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный „Россия — моя история“, в котором еще раз [можно пройти всю историю нашей страны]», — заявил Кравцов.
Накануне министр заявил, что не исключает перехода школ Донбасса на российские стандарты образования.
Также ранее Кравцов утвердил процедуру поднятия российского флага в школах. В ней четко прописан порядок церемонии установления герба, флага и исполнения гимна.