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    10 июня 2022, 13:06

    Дополнительный курс истории России появится в школах

    Министр Кравцов сообщил о планах ввести в школах дополнительный курс по истории России

    Максим Зинкин

    Минпросвещения России рассмотрит возможность введения в старших классах школ дополнительного курса по истории России. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

    Дополнительный курс истории России появится в школах

    По его мнению, это предложение является своевременным.

    «Можно ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный „Россия — моя история“, в котором еще раз [можно пройти всю историю нашей страны]», — заявил Кравцов.

    Накануне министр заявил, что не исключает перехода школ Донбасса на российские стандарты образования.

    Также ранее Кравцов утвердил процедуру поднятия российского флага в школах. В ней четко прописан порядок церемонии установления герба, флага и исполнения гимна.