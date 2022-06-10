Дополнительный курс истории России появится в школах

Минпросвещения России рассмотрит возможность введения в старших классах школ дополнительного курса по истории России. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его мнению, это предложение является своевременным.

«Можно ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный „Россия — моя история“, в котором еще раз [можно пройти всю историю нашей страны]», — заявил Кравцов.

Накануне министр заявил, что не исключает перехода школ Донбасса на российские стандарты образования.

Также ранее Кравцов утвердил процедуру поднятия российского флага в школах. В ней четко прописан порядок церемонии установления герба, флага и исполнения гимна.