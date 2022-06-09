Глава Минпросвещения не исключил перехода школ Донбасса на российский стандарт

Школы Донецкой и Луганской народных республик с 1 сентября могут перейти на российские образовательные стандарты. Об этом РИА «Новости» сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, ведомство полностью готово к этому переходу.

«Школы ЛНР и ДНР могут перейти на российские стандарты образования, в том числе и школы на освобожденных территориях Украины», — заявил Кравцов.

Министр рассказал, что с 14 июня учителя Донбасса пройдут курсы повышения квалификации.

«Для этого привлечены педагоги из российских вузов, а также педагогического факультета Донецкого университета и Луганского педагогического университета», — добавил Кравцов.

Ранее глава ведомства рассказал, что утвердил стандарт поднятия российского флага в школах.