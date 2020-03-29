Дежурные группы для детей работающих родителей откроют в Москве

В Москве откроют дежурные группы в детских садах и начальных школах для ребят, чьи родители должны работать на следующей неделе. Детям из этих групп будут ежедневно измерять температуру.

«В детских садах организуют дежурные группы численностью до 12 человек. В них примут дошкольников, чьи родители в силу производственной необходимости работают на следующей неделе. <…> Такие же группы откроют в школах для учащихся с первого по четвертый класс», — сообщили на сайте мэра Москвы.

Речь о детях медиков, сотрудников экстренных служб, правоохранительных органов и других организаций, на которых производство не будут останавливать.

В детских садах и школах, где откроют дежурные группы, создали необходимые условия для профилактики заболеваний. Детям будут ежедневно измерять температуру, да и в целом будут следить за их самочувствием.

Для всех остальных школьников Москвы обучение, в том числе и дистанционное, на следующей неделе отменят.

С 28 марта в России начались длинные выходные, которые должны снизить распространение коронавируса. В течение этого времени россиян призвали оставаться дома. Открыты будут только магазины с самым необходимым и аптеки.

По последним данным, в России зафиксировали 1264 случая заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением, как пишет газета «Известия», находятся 182 702 человека.