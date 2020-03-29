Дежурные группы для детей работающих родителей откроют в Москве
«В детских садах организуют дежурные группы численностью до 12 человек. В них примут дошкольников, чьи родители в силу производственной необходимости работают на следующей неделе. <…> Такие же группы откроют в школах для учащихся с первого по четвертый класс», — сообщили на сайте мэра Москвы.
Речь о детях медиков, сотрудников экстренных служб, правоохранительных органов и других организаций, на которых производство не будут останавливать.
В детских садах и школах, где откроют дежурные группы, создали необходимые условия для профилактики заболеваний. Детям будут ежедневно измерять температуру, да и в целом будут следить за их самочувствием.
Для всех остальных школьников Москвы обучение, в том числе и дистанционное, на следующей неделе отменят.
С 28 марта в России начались длинные выходные, которые должны снизить распространение коронавируса. В течение этого времени россиян призвали оставаться дома. Открыты будут только магазины с самым необходимым и аптеки.
По последним данным, в России зафиксировали 1264 случая заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением, как пишет газета «Известия», находятся 182 702 человека.