Школьники Кубани останутся дома до конца учебного года

Кубанские школьники будут осваивать программу из дома до конца учебного года. Они получат все те же знания, что и во время уроков в классах.

Об этом рассказала министр образования Краснодарского края Елена Воробьева во время онлайн пресс-конференции, сообщило «Говорит Москва».

Школы и сады региона перешли на свободное посещение из-за коронавируса с 18 марта. Сейчас ученики ушли на каникулы, которые продлятся до 12 апреля. Однако и после их завершения дети не пойдут в учебные заведения — они перейдут на дистанционное обучение.

Воробьева отметила, что такой формат учебы сильно отличается от интернет-обучения. Находясь дома, ученики пройдут ту же программу, что должны были освоить за остаток учебного года в школе. Только в этом случае они будут заниматься дистанционно — с применением электронных ресурсов.

По последней информации, в России зафиксировали 1264 случая заражения новым типом коронавируса. За последние сутки количество зараженных увеличилось на 228 человек. 49 россиян вылечились от заболевания, еще четверо — скончались.

По всей стране принимаются меры, чтобы предотвратить распространение инфекции. В регионах закрываются кинотеатры, ночные клубы, торговые центры. Президент России Владимир Путин во время своего обращения объявил неделю с 28 марта по 5 апреля выходной. В столице и Московской области в эти дни не будут работать рестораны, кафе и бары.