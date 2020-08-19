Детей в школах предложили учить медицинской грамотности

Школьников хотят обучать медицинской грамотности. В Общественной палате считают, что это позволит подросткам больше узнать об угрозах вирусных заболеваний и способах защититься от них.

Идея принадлежит председателю Национального родительского комитета и члену ОП Ирине Волынец. О своей инициативе она уже рассказала в письме на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

Волынец предлагает объяснять в школах основы индивидуальной защиты и технику применения предназначенных для нее средств. По ее мнению, ученикам стоит рассказывать и о типологии вирусных заболеваний, их потенциальной угрозе и правилах поведения в период эпидемий.

Председатель Национального родительского комитета заметила, что предложенный ею курс необходим не только в связи с распространением коронавируса. Он нужен еще и потому, что уровень понимания природы вирусных заболеваний среди молодежи довольно низкий. Особое внимание в материалах, по мнению Волынец, нужно уделить способам их профилактики.

«Другой частью данного курса должна стать профилактика вирусных заболеваний», — заметила член ОП.

Под этим в документе подразумеваются в том числе способы укрепления иммунитета без каких-либо медикаментов — базовые понятия о правильном питании и здоровом образе жизни.

Подобный курс, добавила Волынец, должен быть необязательным. Однако его можно включить в программу школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».