Специалист предложил ввести в курс ОБЖ уроки цифровой грамотности

Эксперт считает, что уроки необходимо ввести, так как подростки в возрасте от 14 до 17 лет имеют низкий уровень цифровой грамотности.

Он также заявил, что уметь правильно пользоваться своими личными данными гораздо важнее, чем умение разводить костер.

«На этих уроках сейчас учат, что костер можно разжигать на расстоянии 30 метров от жилой постройки и в 15–20 метрах от лесного массива. Но как давно мы с вами последний раз разжигали костер? А в интернет мы выходим каждый день», — пояснил свою позицию Гребенников.