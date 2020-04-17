Депутат Госдумы заявил о возможной отмене ЕГЭ

Российские школьники могут остаться без сдачи ЕГЭ из-за пандемии коронавируса. Выпускникам могут дать возможность поступать в вузы без предоставления результатов экзаменов.

«В частности, рассматривается вариант с перенесением сдачи на более позднюю дату, но сейчас все больше склоняются к нашему предложению не сдавать в этом году ЕГЭ, а выставить годовые отметки по итогам трех четвертей», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы партии «Справедливая Россия».

С таким предложением выступил во время онлайн-конференции с представителями регионов лидер партии Сергей Миронов. Он заявил, что школьникам необходимо разрешить проходить экзамены вузов без результатов ЕГЭ.

«Вопрос обсуждается. Окончательное решение еще не принято», — отмечается в сообщении.

В начале апреля министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что в этом году ЕГЭ отменять не будут. Первые экзамены планируется провести в июне. Позже глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что после майских праздников экзамены могут перенести, но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

По данным на 16 апреля, COVID-19 в России болеют 27 938 человек. Вылечились уже 2304 пациента. Медики зафиксировали 232 случая смерти от коронавирусной инфекции.