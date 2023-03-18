Образование 18 марта 2023, 09:03 Более 590 тысяч бюджетных мест предусмотрели в российских вузах на новый учебный год Минобрнауки заявило, что в 2023 году на бюджет в вузы смогут поступить 67% выпускников РИА «Новости»

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Около 67% российских выпускников смогут рассчитывать на поступление на бюджетные места в вузах в этом году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

В ведомстве напомнили, что почти 64% выпускников школ в 2022 году поступили на бюджетные места. А в новом учебном году уже 67% абитуриентов смогут рассчитывать на бесплатное обучение в вузах.

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Минобрнауки уже распределило более 590 тысяч бюджетных мест в российских университетах и институтах на 2023/2024 учебный год. Это на две тысячи больше, чем годом ранее. Свыше 73% мест на бесплатное обучение получили региональные учебные заведения.

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По итогам 2022 года число поступивших в вузы регионов в России увеличилось. Это связано с тем, что на 20% выросло количество бюджетных мест в 85 региональных университетах.

Самыми популярными направлениями у абитуриентов стали педагогическое образование, лечебное дело и IT.