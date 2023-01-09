09 января 2023, 04:19
Названы самые востребованные специальности у абитуриентов 2022 года
Минобрнауки: самой популярной специальностью в 2022 году стало педагогическое образование
Самыми популярными направлениями при поступлении в вузы России в 2022 году стали педагогическое образование, лечебное дело и IT. Об этом свидетельствуют данные ежегодного мониторинга Минобрнауки, сообщила газета «Известия».
Также существенный рост числа студентов аналитики зафиксировали по направлениям судовождения (+58,4%), спорта и проектирования автомобилей (по +22,1%).
Реклама
Востребованность направления «Судовождение» выросла на 58,42% по сравнению с 2021 годом, «Спорт» — на 22,14%. Эксперты связали эту тенденцию с ростом запроса работодателей.
Реклама
Руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования Российской академии образования Владимир Блинов объяснил такой резкий рост спроса общей тенденцией развития транспортной отрасли в стране.
В топ-5 самых популярных направлений подготовки специальности педагогическое образование занимает первое место по всей России. А вот лечебное дело в этом году опустилось с третьего на пятое место. Его потеснили IT-специальности, которые заняли второе, третье и четвертое места.
«Таким образом, на протяжении нескольких лет наблюдается устойчивый интерес абитуриентов к педагогике, медицине и информационным технологиям», — заявили в Минобрнауки.
Как отметили в ведомстве, педобразование лидирует среди абитуриентов, потому что это сфера, связанная с государственной отраслью. Также в ней выделяют большой процент бюджетных мест.
Вузы
Россия
Реклама
Реклама