Общество 09 января 2023, 04:19 Названы самые востребованные специальности у абитуриентов 2022 года Минобрнауки: самой популярной специальностью в 2022 году стало педагогическое образование РИА «Новости»

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Самыми популярными направлениями при поступлении в вузы России в 2022 году стали педагогическое образование, лечебное дело и IT. Об этом свидетельствуют данные ежегодного мониторинга Минобрнауки, сообщила газета «Известия».

Также существенный рост числа студентов аналитики зафиксировали по направлениям судовождения (+58,4%), спорта и проектирования автомобилей (по +22,1%).

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Востребованность направления «Судовождение» выросла на 58,42% по сравнению с 2021 годом, «Спорт» — на 22,14%. Эксперты связали эту тенденцию с ростом запроса работодателей.

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Руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования Российской академии образования Владимир Блинов объяснил такой резкий рост спроса общей тенденцией развития транспортной отрасли в стране.

В топ-5 самых популярных направлений подготовки специальности педагогическое образование занимает первое место по всей России. А вот лечебное дело в этом году опустилось с третьего на пятое место. Его потеснили IT-специальности, которые заняли второе, третье и четвертое места.

«Таким образом, на протяжении нескольких лет наблюдается устойчивый интерес абитуриентов к педагогике, медицине и информационным технологиям», — заявили в Минобрнауки.

Как отметили в ведомстве, педобразование лидирует среди абитуриентов, потому что это сфера, связанная с государственной отраслью. Также в ней выделяют большой процент бюджетных мест.