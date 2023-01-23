Общество 23 января 2023, 02:13 Число поступивших в региональные вузы выросло в России в 2022 году Министр Фальков сообщил о росте числа поступивших в региональные вузы РИА «Новости»

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Число людей, которые поступили в российские региональные вузы, увеличилось в 2022 году. Также на 20% за последние два года выросло количество бюджетных мест в 85 региональных университетах, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, написало РИА «Новости».

Он уточнил, что репутация ведущих университетов настолько сильно выросла за это время, что, даже при росте бюджетного приема на десятки процентов, они смогли удержать численность платных студентов.

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«По результатам мониторинга качества приема видно, что это привело к повышению доступности высшего образования. Это позволит обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров непосредственно на местах», — рассказал научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов.

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Ранее Минобрнауки сообщило, что самыми популярными направлениями при поступлении в вузы России в прошлом году стали педагогическое образование, лечебное дело и IT. Существенный рост числа студентов был отмечен по направлениям судовождения, спорта и проектирования автомобилей.