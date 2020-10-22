Бауманка устранила нарушения по коронавирусу

«На сегодняшний день в МГТУ им. Н. Э. Баумана были устранены все нарушения и принят дополнительный комплекс профилактических мер», — говорится в сообщении.

С 22 октября в помещениях университета проводится полная дезинфекция, рассказал ректор вуза Анатолий Александров. Кроме того, в столовых и местах общего пользования студентов во всех корпусах вуза администрация установила больше автономных ультрафиолетовых стерилизаторов, нанесла разметку для дистанцирования на входах в корпусах, столовых и буфетах.

В МГТУ пообещали также усилить контроль за соблюдением масочного режима.

«После дезинфекции корпусов университета, при положительном заключении от Роспотребнадзора, МГТУ им. Н. Э. Баумана возобновит работу в очном режиме», — добавили в вузе.

Минобрнауки закрыло 20 октября три из 24 зданий университета за несоблюдение мер профилактики коронавируса. Студентов перевели на дистанционный формат обучения из-за выявления случаев заражения коронавирусом среди обучающихся и преподавателей.