Бауманку закрыли из-за коронавируса и нарушений антиковидных мер

Столичных здания МГТУ имени Баумана будут закрыты из-за большого числа заболевших новой инфекцией. Также выяснилось, что в университете не соблюдали правила санитарно-эпидемиологического режима.

Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники.

«Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в МГТУ имени Баумана после получения информации о росте числа случаев заболеваемости коронавирусом среди студентов. На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале московского оперштаба также продублировали эту информацию. Сколько продлятся эти ограничения, еще не сообщили. Пока неизвестно, как будут проходить занятия в университете.

Ранее в московских СИЗО на неопределенное время запретили родственникам и знакомым посещать осужденных, обвиненных и подсудимых. Такая мера необходима, чтобы предотвратить заражение заключенных. Также на новый двухнедельный график перевели сотрудников учреждений. А для того чтобы приступить к работе, нужно будет обязательно сдать тест на коронавирус.