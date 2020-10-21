Студентов МГТУ имени Баумана перевели на дистанционное обучение

Сотрудники службы получили жалобы от студентов на отсутствие контроля со стороны руководства вуза за соблюдением мер профилактики распространения инфекции. Во время проверки учебных корпусов обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, пишет «Газета.ru».

В частности в университете не проводились в полной мере ограничительные мероприятия в отношении контактных лиц после выявления зараженного. В результате нарушения привели к распространению COVID-19. На этом основании в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении. Материалы будут направлены в суд.