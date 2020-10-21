21 октября 2020, 11:50
Студентов МГТУ имени Баумана перевели на дистанционное обучение
Студентов МГТУ имени Баумана перевели на дистанционный формат обучения из-за выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией среди обучающихся и преподавателей, сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
Сотрудники службы получили жалобы от студентов на отсутствие контроля со стороны руководства вуза за соблюдением мер профилактики распространения инфекции. Во время проверки учебных корпусов обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, пишет «Газета.ru».
В частности в университете не проводились в полной мере ограничительные мероприятия в отношении контактных лиц после выявления зараженного. В результате нарушения привели к распространению COVID-19. На этом основании в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении. Материалы будут направлены в суд.