Образование 27 февраля 2023, 18:16 Бакалавров российских вузов приравняют к получившим высшее образование Помощник президента Фурсенко: диплом бакалавра станет подтверждением высшего образования РИА «Новости»

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Выданные российскими вузами дипломы, в том числе бакалавров, станут свидетельством получения владельцем высшего образования. Норма вступит в силу после завершения новой реформы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил помощник президента России и бывший министр образования Андрей Фурсенко.

Он пояснил, что фактически речь идет о возвращении к нормам, которые действовали в Советском Союзе, когда все выпускники вузов считались дипломированными специалистами.

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«Эти дипломы [бакалавра] приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», — заявил Фурсенко.

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Помощник президента России подчеркнул, что действующая в России система многоуровневого высшего образования сохранится, чтобы выпускники, которые захотят поступить на работу в других странах, могли представить дипломы бакалавра или магистра.

«Есть международные договоры, которые устанавливают эти соответствия со многими странами», — отметил Фурсенко.

О возвращении к ранее действующей системе подготовки специалистов с высшим образованием заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он пояснил, что срок обучения составит от четырех до шести лет, а специалисты узкого профиля продолжат обучение в магистратуре или ординатуре.

В начале июня 2022 года министр образования и науки Валерий Фальков объявил о выходе России из Болонской системы. Он подчеркнул, что новый принцип обучения в вузах внедрят быстро. Переход на новый государственный образовательный стандарт начнется в 2023/2024 учебном году.