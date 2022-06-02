Болонской системе быстро найдут замену

Если Россия откажется от Болонской системы образования, то альтернативную можно внедрить в стране довольно быстро. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, передал ТАСС.

Министр отметил, что в этом и следующем году какие-либо изменения противопоказаны, поскольку цифры приема уже распределили. И пока вузы будут менять программы, начнется новый учебный год. Но с другой стороны, новую систему можно внедрить довольно быстро.

«Есть процедуры открытия новых образовательных программ, разработка стандартов.<…> Практика показывает, что это все достаточно быстро. Очень важно вектор задать», — сказал Фальков.

Изменения в систему образования нужно вносить очень взвешенно и осторожно, указал он.

«Изменения — не самоцель, в основу всего надо поставить интересы, в первую очередь, школьников, абитуриентов, интересы работодателей, промышленности, отраслей и, собственно, самих университетов с тем, чтобы не нагружать лишней работой наших преподавателей», — заявил глава Минобрнауки.

Фальков ранее заявил, что при отказе от Болонской системы бакалавриат и магистратура останутся, писала «Газета.ru».

В Госдуме ранее сообщили о разработке законопроекта о добровольном участии вузов в Болонском процессе, передавала газета «Известия».