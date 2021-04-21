Защита из влажных салфеток появится на новой российской космической станции
На новой российской космической станции может быть создано специальное убежище для космонавтов, где они смогут пережидать опасные вспышки на Солнце. Стены будут оббиты влажными салфетками и полотенцами.
Об этом рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
«Там должно быть некое радиационное убежище, где мы поместим дополнительную защиту. Ее мы сделаем из полиэтилена, слоев влажных салфеток и полотенец, или того, что сейчас активно разрабатывается в том числе и российскими учеными — уникального защитного композитного материала», — передало РИА «Новости» его слова.
Этот материал в ближайшее время будет протестирован на МКС. По словам Шуршакова, размещение новой российской космической станции на высокоширотной орбите на треть повысит дозу облучения экипажа. Все дело в том, что главной опасностью являются вспышки Солнца и галактическое излучение.
В России решили построить национальную космическую станцию. Ее можно будет использовать как перевалочный пункт для освоения Луны и лунного пространства.