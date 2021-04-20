Психолог оценил информацию о серьезной «обработке» психики космонавтов

Психолог Марианна Абравитова отреагировала на информацию о серьезной «обработке» психики космонавтов, после которой они становятся способными на жестокие поступки, сообщило РИА ФАН.

В Сети появилась информация, что случайно погибшие во время полета к Марсу космические путешественники могут стать пищей для остальной команды. По мнению Абравитовой, человека действительно можно настроить таким образом, что он будет делать все ради выживания.

«Можно настроить людей так, что они даже будут готовы пойти на самые страшные преступления. Можем вспомнить, как в свое время целый народ Германии творил ужасные вещи в других странах. А все потому, что им внушили, что это нужно для благого дела», — отметила Марианна.

Она вспомнила психологический эксперимент, когда в одной комнате испытуемый сидел вместе с профессором, а на столе лежал пульт управления с множеством кнопок. Люди якобы могли подавать электрический разряд разной силы на электроды, закрепленные на теле человека, находившегося в соседнем помещении. Актер за стенкой изображал мучения при нажатии на кнопку.

«Из 100% людей только 10–15% в определенный момент отказываются выполнять дальше эти жестокие указания. Остальные же полностью попадают под зависимость от авторитета», — подчеркнула Абравитова.

Эксперт заключила, что при особом подходе люди способны на вещи, которые уходят за грань общепринятых норм.