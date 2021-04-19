Названо назначение новой космической станции России

Национальная космическая станция России, которая будет построена самостоятельно, может быть использована как перевалочный пункт для освоения Луны и лунного пространства. На содержание 15 модулей, из которых только пять российские, до 2030 года будет потрачено около 400 миллиардов рублей. За те же деньги можно вывести на орбиту совершенно новую станцию.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Безусловно, это одна из новых функций. И может быть, она очень серьезно рассматривается, станция, как некий передаточный пункт, такой промежуточный, в частности для полетов и освоения Луны и окололунного пространства», — сказал Борисов.

По его словам, ситуация, которая сейчас сложилась на Международной космической станции (МКС), может привести к серьезным последствиям. Даже к катастрофе. Старение конструкции подвергает опасности жизни космонавтов, чего допустить нельзя.

Юрий Борисов добавил, что новая станция будет высокоорбитальной. То есть, поднимется выше МКС.

Решение о выходе России из проекта МКС с 2025 года будет принято на основании технического обследования. Зарубежные партнеры будут о нем предупреждены заранее.