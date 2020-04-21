ВОЗ уверена в животном происхождении коронавируса

Коронавирус передался от летучих мышей человек с помощью промежуточного звена, но его пока не удалось установить. Об этом объявили во Всемирной организации здравоохранения.

«Все имеющиеся свидетельства говорят о том, что этот вирус имеет животное происхождение. Его не создали и не проводили с ним манипуляции в лабораториях. Наиболее вероятно, что его экологическим резервуаром являются летучие мыши. Но необходимо выяснить, как вирус передался от летучей мыши к человеку», — сказала на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб, ее цитирует РИА «Новости».

Чаиб рассказала, что ВОЗ работает с разными странами для выяснения происхождения коронавируса, создано несколько экспертных групп.

Представитель ВОЗ призвала сконцентрироваться на фактах, а не на теориях. По ее словам, коронавирус имеет животное происхождение, как и вирус Эбола и чума.

Чаиб также назвала совершенно очевидным существование промежуточного носителя, который передал заболевание от мышей к людям.

Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года. Первые случаи зафиксировали в китайском Ухане. Сейчас по всему миру заболевших около 2,5 миллиона человек. Больше всего случаев в США, Испании и Италии.