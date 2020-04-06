Разведчики назвали утечку в лаборатории причиной пандемии. Но доказательств этому нет

Британская разведка заявила, что причиной пандемии коронавируса могла стать утечка из лаборатории в Ухане. Центр, проводящий эксперименты над животными, в городе действительно есть, но в том, что источником заразы стал именно он, много сомнений.

Вчера член комитета по чрезвычайным ситуациям Великобритании, имя которого не называется, сделал громкое заявление: по его мнению, причиной вспышки коронавируса в Китае в декабре 2019 года мог стать несчастный случай в уханьской лаборатории Института вирусологии. Член комитета уверен: утечка произошла именно оттуда и так называемый нулевой пациент был сотрудником лаборатории, а не случайным гражданином.

Теория заговора?

Информация поступила к спикеру комитета по ЧС от британской службы разведки. Сейчас основной теорией возникновения и распространения вируса является зоонотическая теория, то есть предполагающая, что вирус попал в организм человека от животного.

Но в британской разведке на это есть свой взгляд. «Существует надежная альтернатива [зоонотической теории], основанная на природе вируса. Возможно, это не совпадение, что в Ухане есть такая лаборатория, [занимающаяся экспериментами над животными]», — заявил член комитета.

Действительно, в Институте вирусологии находится самая современная лаборатория подобной специализации в Китае, при этом он считается самым безопасным в стране. Там же в 2018 году проводили исследования вируса Эбола.

Институт располагается на расстоянии порядка 16 километров от рынка, на котором предположительно произошло первое заражение. Сотрудники лаборатории были первыми, кто обнаружил, что геном вируса на 96% сходится с геномом летучей мыши.

Это, а вдобавок и местные слухи о зараженных сотрудниках лаборатории, «обрызганных кровью», привело британскую разведку к тому, чтобы всерьез начать рассматривать такую версию распространения вируса. Добавилось и заявление американского эксперта по биобезопасности Ричарда Эбрайта, который считает, что хотя убедительных доказательств нет, вирус все же мог быть создан в китайской лаборатории.

Сбор вирусов, их выращивание, изоляция или заражение животных представляют собой существенный риск заражения работника лаборатории, а затем и общественности Ричард Эбрайт.

Подкрепило теорию и то, что Южно-Китайский технологический университет опубликовал исследование, которое допускало, что 2019-nCoV мог быть создан в уханьском Центре по контролю и профилактике заболеваний. Но исследование было очень скоро удалено, а информация опровергнута.

Официальные опровержения

Институту вирусологии даже пришлось опровергать заявления местной прессы о том, что их сотрудник был нулевым пациентом. По данным учреждения, этот человек не работает в Центре с 2015-го, диагноза COVID-19 у него также нет.

Ведущему научному сотруднику Центра Ши Чжэнли, который специализируется на вирусах, связанных с летучими мышами, пришлось буквально клясться своей жизнью, что вспышка коронавируса не была связана с лабораторией.

Китайский биохимик Цзен Ронг подчеркнула недопустимость подобных предположений. «Такие сообщения полностью игнорируют огромные усилия и огромные жертвы Китая и его народа, а также отрицают значительный вклад Китая в глобальное здравоохранение и безопасность», — заявила она.

Цзен Ронг также отметила, что китайские ученые сразу приступили к исследованию вируса и делились всей информацией со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а правительство Китая делало все возможное, чтобы прекратить распространение вируса, а позже — чтобы помогать другим странам в борьбе с заболеванием.

4 апреля в администрации премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона объявили, что правительство страны не имеет отношения к заявлениям члена комитета по чрезвычайным ситуациям и не признает подобного сценария появления вируса.

Пресс-секретарь посольства Китая заявил, что сегодня никто не обладает достоверными данными — ни научными, ни медицинскими — о происхождении вируса, но китайские ученые продолжают работать в этом направлении.