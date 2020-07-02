ВОЗ рассказала о разработке больше 140 вакцин от коронавируса в мире

Ученые по всему миру разрабатывают 141 вакцину от коронавируса. Об этом объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Тедрос Адханом Гебрейесус написал колонку в The Washington Post, в которой рассказал о жизненной важности международного сотрудничества.

«Это началось вскоре после того, как информация о секвенировании коронавируса была распространена в Сети, сейчас 141 вакцина находится в разработке. Ведущие кандидаты, возможно, находятся в месяцах от успеха. Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся», — написал глава ВОЗ.

Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года в Китае, а с января вирус стал распространяться по другим странам. За полгода по всему миру им заразились больше 10,8 миллиона человек.

В России научный центр «Вектор» объявил об эффективности трех отечественных вакцин. Одну в июне начали испытывать на добровольцах Минобороны. В испытаниях участвуют как военные, так и гражданские лица. Сергей Шойгу обещал закончить исследования до конца июля.