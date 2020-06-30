Минобороны протестирует вакцину от коронавируса до конца июля

Минобороны и НИИ имени Гамалеи планируют завершить исследования вакцины от коронавируса в конце июля. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу.

«С 18 июня на базе Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах. До конца июля исследования будут завершены», — объявил Сергей Шойгу, выступая с докладом перед президентом Владимиром Путиным, министра цитирует ТАСС.

Минобороны проводит испытания антикоронавирусной вакцины вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. До этого они провели препарат на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных.

Для клинических испытаний Минобороны отобрало две группы добровольцев. В первую вошли военные, во вторую — гражданские лица.

Ранее объявлялось, что в испытаниях участвуют 50 военных и 10 медицинских работников.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года. С начала эпидемии в России выявили более 647 тысяч случаев заражения.