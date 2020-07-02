Коронавирус в России и мире. Главное на 2 июля

В России начался курортный сезон. США выкупили все запасы лекарства от COVID-19. В Казахстане снова вводят карантин.

В России

По состоянию на утро 1 июля в стране было выявлено 654 405 случаев коронавируса (+6556 за сутки). С начала эпидемии умерли 9536 пациентов (+216), выздоровел 422 931 человек (+10 281).

В Крыму и Краснодарском крае начался туристический сезон. Там открылись гостиницы и пляжи. В Крыму отменили обязательный карантин для приезжающих из других регионов, на полуострове заработали 300 отелей, открылись кинотеатры и детские лагеря. На Кубани гостей начали принимать гостиницы в Красной Поляне. Во второй половине июня в Краснодарском крае уже заработали около 700 отелей.

В Москве не ожидают второй волны коронавируса, заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, каждую неделю ситуация становится «лучше и лучше».

Псковские власти доплатят за работу на избирательных участках в период пандемии. В регионе было открыто 615 участков для голосования по поправкам к Конституции. Сумма выплат неизвестна.

В Москве открыли Исторический музей на Красной площади. От посетителей требуется носить маски. Петербургский Эрмитаж планирует возобновить работу в середине июля. Вход сделают по сеансам, пребывание в музее ограничат двумя часами.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 10,6 миллиона случаев коронавируса. Лидерами по числу инфицированных остаются США (2,68 миллиона). Далее идут Бразилия (1,44 миллиона), Россия (654 тысячи), Индия (585 тысяч), Великобритания (315 тысяч).

За время эпидемии умерли 514 тысяч больных, выздоровели 5,4 миллиона. С середины июня ускорился прирост новых заболевших — со 110-130 тысяч в сутки до 160-180 тысяч. В США ежедневно регистрируется свыше 40 тысяч положительных тестов на COVID-19, в Бразилии — более 30 тысяч.

Американские власти скупили у фармацевтов почти весь ремдесивир. Этот препарат используют в США для лечения коронавируса. В июле в американские больницы поступит 100% произведенного препарата, в августе и сентябре — по 90%.

В Казахстане готовятся к двухнедельному карантину из-за новой вспышки вируса. Ограничения введут 5 июля, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.