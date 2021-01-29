В РАН указали на ошибку ученых, «обнаруживших жизнь» на Венере

Российские ученые заявили, что на Венере нет жизни. Их зарубежные коллеги перепутали фосфин, который мог указывать на наличие бактерий на планете, с сернистым газом.

Кроме российских ученых, с опровержением выступали коллеги из Нидерландов. Они предположили, что при обработке данных с комплекса ALMA использовалась неправильная версия программного обеспечения, поэтому наблюдения нельзя считать достоверными. Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

Он отметил, что российские ученые сначала были согласны с зарубежными коллегами о возможном присутствии фосфина на Венере — ядовитого газа, который может иметь биологическое происхождение. На Земле его выделяют некоторые бактерии.

«Но потом более внимательно подставили модель атмосферы, в соответствии с общепринятыми представлениями о Венере, вертикальный ее разрез, и, в общем, у нас сходное впечатление, что, кроме диоксида серы, в этом районе ничего не нужно для того, чтобы объяснить эти данные», — сказал он.

Кораблев считает, что Венеру нужно продолжать изучать, использовать более чувствительные методы.

В конце января американские ученые подтвердили, что их коллеги спутали фосфин с сернистым газом.

Российская программа исследования Венеры включает три миссии. Во время первой миссии, которая будет запущена в ноябре 2029 года, ученые планируют изучить поверхность планеты, атмосферу, внутреннее строение и окружающие плазмы Венеры. Вторая миссия, предположительно, начнется в июне 2031 года. Она продолжит задачи, которые были поставлены во время первой. В июне 2034 года, во время третьей миссии, на Землю будут доставлены образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта.