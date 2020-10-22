Российские ученые проверят, могут ли быть следы жизни на Венере

Российские ученые проверят заявление зарубежных коллег об обнаружении признаков жизни на Венере. Есть вероятность, что в исследовании содержатся некорректные данные.

Об этом РИА «Новости» рассказала заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова.

За последнее время исследователи обнаружили сразу два признака возможной жизни на Венере. Сперва в атмосфере планеты нашли газ фосфин, а затем — простейшую аминокислоту глицин. Это сделали с помощью Атакамской большой антенной решетки. Характерную линию поглощения глицина радиотелескоп увидел на частоте 261.87 ГГц. Сильнее всего сигнал был виден рядом с экватором, возле полюсов он исчезал.

«Мы тоже начинаем перепроверять, чтобы понять, что там. Потому что полоса (фосфина — прим. ред.) совпадает с SO2. И с нашей точки зрения, в этой области очень резкий градиент SO2, они взяли малое содержание SO2. Мы пытаемся проверить, если добавить SO2, то сколько его нужно, чтобы полностью заменить полосу», — заявила Засова.

Она отметила, что в разных частях атмосферы разная концентрация сернистого газа. Если позволить себе брать серьезные допуски по высоте, где нашли следы фосфина, нужно еще раз проверить, не указывает ли это на большое количество SO2. Засова также подчеркнула, что нужно внимательно проанализировать вероятность небиологической природы фосфина.