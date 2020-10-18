Индийские ученые нашли второй признак жизни на Венере

«В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни», — приводит портал слова автора научной статьи Ариджиты Манны.

Глициновую кислоту обнаружили в районе экватора Венеры при помощи Атакамской большой антенной решетки — комплекса радиотелескопов в пустыне Чили. На полюсах планеты сигнала о глицине не было.

Это открытие может говорить о ранних формах жизни в атмосфере Венеры.

В сентябре стало известно, что американские и британские ученые нашли в верхних слоях атмосферы планеты ядовитое вещество фосфин — его вырабатывают бактерии. После этого в NASA решили тщательнее изучать Венеру, пишет агентство НСН.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на выставке HeliRussia-2020 назвал Венеру «русской планетой» и поделился планами о российской исследовательской миссии.