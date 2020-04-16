Ученый объяснил важность поиска «нулевого пациента» во время пандемии

По слухам, самым первым в мире зараженным стал сотрудник исследовательского комплекса в Ухани. Вирусом якобы сначала в лаборатории заразили летучую мышь, а от нее он передался человеку, после чего распространился за пределы стерильного помещения. Китайские власти не раз опровергали версию об искусственном происхождении 2019-nCoV.

«Нулевой пациент — это термин в англоязычной литературе, он обозначается, как index case, то есть первичный случай, от которого потом начинаются вспышка, или который потом перерастает в эпидемию, а потом в пандемию. Вот это очень важный момент, чтобы уловить начало самое вспышки, источник его, и где это произошло», — рассказал профессор в эфире радиостанции «Говорит Москва».

На примере атипичной пневмонии ученый объяснил процесс анализа вируса.

«По крайней мере, расшифровывается механизм и первоисточники заражения. Раньше не знали, как это передается — только от человека к человеку. Но когда выяснили эту первопричину, оказалось, что это, все-таки, естественного природного происхождения инфекция».

Ранее «нулевой пациент» был найден в России.