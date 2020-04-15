Раскрыта информация о нулевом пациенте с коронавирусом в России
Академик РАН рассказал порталу «Православие.Ru», что он и главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко поставили диагноз этому мужчине 27 февраля и сразу же назначили лечение.
«Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись», — отметил Чучалин.
Субботин стал также первым, кто поборол вирус в России. Однако он заразил своих родителей. Его папе потребовалась искусственная вентиляция легких, у мамы все протекало легче.
Ранее считалось, что первыми заразившимися были двое граждан КНР. Они находились в Чите и Тюмени. Первым заболевшим москвичом СМИ называли сотрудника Российского футбольного союза Давида Берова.
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко стал одним из людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Утром 15 апреля он сообщил, что вылечился.
По последним данным, в России зарегистрировано более 24 тысяч инфицированных. За сутки стало известно о 3388 новых случаях.