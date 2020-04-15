Раскрыта информация о нулевом пациенте с коронавирусом в России

Нулевым пациентом с коронавирусом в России оказался мужчина средних лет по фамилии Субботин. Он вернулся в Москву из Милана. Об этом заявил завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова Александр Чучалин.

Академик РАН рассказал порталу «Православие.Ru», что он и главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко поставили диагноз этому мужчине 27 февраля и сразу же назначили лечение.

«Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись», — отметил Чучалин.

Субботин стал также первым, кто поборол вирус в России. Однако он заразил своих родителей. Его папе потребовалась искусственная вентиляция легких, у мамы все протекало легче.

Ранее считалось, что первыми заразившимися были двое граждан КНР. Они находились в Чите и Тюмени. Первым заболевшим москвичом СМИ называли сотрудника Российского футбольного союза Давида Берова.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко стал одним из людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Утром 15 апреля он сообщил, что вылечился.

По последним данным, в России зарегистрировано более 24 тысяч инфицированных. За сутки стало известно о 3388 новых случаях.