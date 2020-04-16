Fох: «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник уханьской лаборатории

Журналисты со ссылкой на «многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы» утверждают, что «нулевой пациент» подцепил вирус от летучей мыши, когда работал в лаборатории. Позже он распространил инфекцию среди населения Уханя.

При этом отмечается, что цель действий лаборатории была в том, чтобы «продемонстрировать равенство Китая с Соединенными Штатами или даже превосходство над ними в выявлении вирусов и борьбе с ними». Источники телеканала указывают, что появление вируса не было следствием разработки биологического оружия.

Один из собеседников Fox News настаивал на том, что Китай совершил «самую дорогую операцию по сокрытию улик в истории».

Ранее Сенат США заявил о намерении выяснить причины появления и распространения коронавируса. Расследованием будут заниматься специалисты комитета по внутренней безопасности и правительственным делам. Им предстоит определить, какую роль в происходящем сыграли Китай и ВОЗ.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ. Решение носит временный характер. «360» разбирался, почему Штаты пошли на такой ход, как это отразится на организации, и чем нехватка денег в ВОЗ во время пандемии грозит простым людям?