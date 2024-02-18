18 февраля 2024, 08:06
Ученые забили тревогу из-за разрушительного вторжения саранчи
Ученые предсказали новое нашествие саранчи из-за глобального потепления
Глобальное потепление привело к частым нашествиям саранчи на сельскохозяйственные земли по всему миру, они снова повторятся. Об этом заявили сингапурские и китайские ученые Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан, Сяоган Хэ. Их исследование опубликовал журнал Science Advances.
Специалисты уточнили, что рост средней температуры и увеличение осадков способствует развитию вредителей. Ареал саранчи расширился от Африки на Индию и Марокко.
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Также насекомые стали появляться в тех точках планеты, где раньше климат был другим. Такие нашествия угрожают продовольственной безопасности, подчеркнули ученые.
По данным исследователей, пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит урон странам Ближнего Востока и Южной Азии. Рой вредителей из 80 миллионов особей за день может погубить урожай, которого хватит для пропитания 35 тысяч человек.
Минувшим летом саранча напала на Россию. В июне полчища вредителей атаковали Краснодарский край, в августе их заметили в Астраханской области.
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