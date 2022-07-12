Полчища саранчи атаковали поля Краснодарского края

На полях Краснодарского края развелось огромное количество саранчи. Очевидцы природной аномалии выложили в Сеть кадры с полчищами насекомых.

В основном бедствие терпят поля Приморско-Ахтарского района Краснодарского края. Но насекомые постепенно атакуют и другие населенные пункты. На кадрах с посевных территорий видно, что саранча кружится целыми стаями. Издалека рой напоминает пыльное облако.

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко в интервью кубанскому отделу «Комсомольской правды» отметил, что в этом году нашествие насекомых началось раньше срока.

«Обычно насекомые позже появляются. Вообще саранча до Краснодарского края редко добирается, но если и доходит, то ближе к концу июля — августу», — сказал он.

Кадрами с полей, над которыми вьются полчища насекомых, поделились «Известия». На них видно, что саранча атакует высадки зерновых культур и подсолнуха. Автор видео назвал «чудесами» кружащийся над полем рой насекомых.